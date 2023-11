Lombardia, il consigliere Pd regala una zucca di Halloween al presidente Fontana: «C’è da aver paura della manovra… » – Il video

«Volevo chiedere se in quest’aula la maggioranza ha presente il fantasma che sta girando in queste ore. Ovvero il fantasma di una destra che parla di tagliare le tasse. E che in questo momento al governo, per vostra scelta, sta alzando le tasse sui prodotti per l’infanzia, per gli anziani, sulle persone che hanno bisogno di un’assorbente o una coppetta». È questa la premessa con cui il giovane consigliere regionale del Pd Paolo Romano ha rivolto alla maggioranza prima di tirar fuori un regalino di Halloween per il presidente della Lombardia Attilio Fontana. Da un sacchetto bianco sotto al tavolo ha fatto spuntare una zucca. Una metafora per dire che in questo Halloween «c’è solo una da cosa di cui aver paura. La legge di bilancio». Romano spiega: «C’è da aver paura della vostra manovra, state abbandonando le persone. Chiederei al presidente se la destra di questa regione abbia voglia di fare per una volta il leone e non il micetto. E di chiamare a rapporto la presidente Meloni chiedendo di abbassare le tasse». A quel punto, il consigliere si dirige verso Fontana e gli consegna il dono che, però, pare non essere stato apprezzato dal presidente che lo ha rifiutato e lanciato via.

