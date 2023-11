A “Viva Rai2!” Fiorello manda in onda la pace tra Totti e Spalletti

Nella prima puntata di Viva Rai2! va in scena la pace tra Francesco Totti e Luciano Spalletti. Nella nuova location di Largo De Bosis al Foro Italico Fiorello ha come ospiti anche Amadeus e Marco Mengoni. «Di solito le prime puntate sono brutte, per averne una bella dovete aspettare una settimana», esordisce il conduttore. Poi l’annuncio: Mengoni condurrà la prima puntata del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus. I due entrano in scena travestiti da mimi. Poi dicono che passavano di lì per caso e raggiungono Fiorello in studio. Poi il conduttore si collega con lo stadio Olimpico e sulle note di “Grazie Roma” si presenta Totti. L’ex capitano dei giallorossi prima accenna le note della canzone. Poi dice che la cosa più importante è che la Roma abbia vinto ieri. Infine dice che a stare da solo allo stadio si sente perso. Fiorello a quel punto gli chiede di raggiungerlo a Largo De Bosis.

La telefonata

Nei giorni scorsi Totti in un’intervista aveva detto di voler fare pace con Spalletti e riabbracciarlo. L’allenatore della Nazionale aveva risposto dicendo che non aveva mai smesso di abbracciarlo. Totti arriva e si siede vicino a Fiorello. Gli chiedono quante parole di giapponese abbia imparato durante il suo ultimo viaggio. Lui dice che ha imparato “Shazim”, che vuol dire “non ti dico niente”. A quel punto Fiorello chiama in diretta Spalletti. La prima volta il mister attacca il telefono. Poi richiama: «Ho visto il tuo nome e mi sono precipitato a richiamarti», dice. Fiorello garantisce che non è un imitatore. Poi gli spiega che di fianco a lui c’è Totti. «Ce l’ho presentissimo il falso nueve e anche 10», dice l’allenatore. Poi è il momento del colloquio tra i due: «Sto bene, adesso che ti sento anche un po’ meglio», dice Spalletti. «Ci sarà occasione per fare pace, non davanti alle telecamere», dice Totti.

E pace fu

Spalletti lo invita al Bambin Gesù, dove ha in programma un’iniziativa benefica. «Meglio donar quel momento a tanti bambini che conosciamo e con cui abbiamo condiviso la conoscenza a Roma», gli risponde Spalletti. Totti dice sì. «E pace fu», conclude Fiorello.

Leggi anche: