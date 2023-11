Facebook e Instagram a pagamento, parte la nuova fase: ecco la schermata per scegliere il piano mensile

È partita la nuova fase per Meta anche per gli utenti italiani, che nelle ultime ore stanno vedendo comparire la schermata che invita a scegliere la versione a pagamento per Facebook e Instagram. Prima di poter accedere al proprio profilo, gli utenti si ritrovano la schermata con la fatidica domanda: «Vuoi abbonarti o continuare a usare i nostri Prodotti senza costi aggiuntivi con le inserzioni?». Nel messaggio predisposto dalla società di Mark Zuckerberg si spiega che «le leggi stanno cambiando nella tua area geografica, pertanto abbiamo introdotto una nuova possibilità di scelta relativa al modo in cui usiamo le tue informazioni per le inserzioni». Vengono quindi offerte le due opzioni: la prima che prevede il pagamento a partire da 12,99 euro al mese, la seconda che permette di continuare a usare i social senza costi aggiuntivi. Come aveva spiegato Meta stessa nel comunicato che annunciava l’introduzione delle nuove tariffe, la scelta è dettata dalle regole imposte dal Gdpr, il regolamento europeo sul trattamento dei dati degli utenti che di fatto ha spinto la compagnia a dichiarare un «consenso» per la raccolta dei dati a scopi pubblicitari.

