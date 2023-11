Croce celtica a VivaRai2!, Fiorello ironizza: «Gliel’ho regalata io, in Rai siamo ignoranti»

«La croce celtica l’ho regalata io, noi siamo della Rai: ignoranza totale! Quelli di cultura se ne sono andati. Pensate che io sappia cosa vuol dire la croce celtica? Per me, la croce celtica è come Dragon Ball». Dopo la puntata d’esordio di Viva Rai2! nella nuova sede del Foro Italico, Fiorello festeggia il risultato ma non si nasconde per le polemiche nate intorno alla presenza di un uomo della sicurezza con una croce celtica al collo. Nel suo stile, il presentatore siciliano ironizza tirando in ballo la nuova Rai di Giorgia Meloni, dopo gli addii di tantissime personalità questa estate fino all’ultimo annunciato ieri, quello di Corrado Augias. «Il livello si sta riducendo sempre di più, siamo scesi alla licenza elementare», scherza Fiorello, «pensate che ho visto mia figlia davanti alla tv, l’ho rimproverata dicendole “Ma come, stai davanti alla televisione?” e lei mi ha risposto “Sto guardando La7, sto studiando!”». Il conduttore ha poi aggiunto, sulla vicenda della croce celtica: «Ci danno dei fascisti a noi? Ma vi pare? Siamo a TeleMeloni, al Foro Italico, con l’obelisco di Mussolini dietro». Ma ha rassicurato che dopo TeleMeloni arriverà TeleSchlein, e verranno cambiati i nomi dei programmi storici: «Chi vuol essere proletario al posto di Chi vuol essere milionario, Il mercante alla festa dell’Unità in sostituzione del Mercante in fiera, Rivoluzione a catena anziché Reazione a catena, ma ci sarà un programma che non cambierà nome, l’unico: sarà Uno mattina che resterà normale, ma con il sottotitolo “mi sono svegliato”…».

