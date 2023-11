Beppe Grillo torna in Tv, la mossa di Fabio Fazio: sarà ospite di Che tempo che fa

Il fondatore del M5s Beppe Grillo sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa domenica 12 novembre. È stato lo stesso conduttore ad annunciarlo su X che sottolinea la mossa esplosiva messa a segno con una emoji e taggando il suo prossimo ospite. Erano anni che il comico mancava da una trasmissione televisiva. Era il 2014 infatti quando Bruno Vespa riuscì ad averlo come ospite a Porta a porta. Grillo intervenne nel salotto di Rai1 subito dopo il successo alle elezioni Politiche del Movimento, che risultò in quell’occasione il partito più votato. Un’altra intervista nello stesso anno l’aveva fatta anche Enrico Mentana per Bersaglio Mobile su La7 nella casa del comico a Marina di Bibbona. Tra Fazio e Grillo in passato non sono mancati anche momenti di tensione. Come nel 2019, quando il comico attaccò il conduttore di Che tempo che fa, all’epoca su Rai1, per un’intervista al segretario del Pd Nicola Zingaretti. Grillo aveva criticato duramente Fazio definendolo «il futuro “Chi striscia non inciampa”», per l’intervista giudicata «lunga e oleosa».

