Ranucci in Vigilanza Rai, Fiorello lo difende: «Giù le mani da Sigfrido, sono con lui a prescindere»

«Chiedo di non toccare Ranucci, qualsiasi cosa abbia detto o abbia fatto. Se ci levate anche Ranucci da Rai3 è finita. Sigfrido, noi siamo con te. Io sono con lui, a prescindere». Durante la rassegna stampa della nuova edizione di Viva Rai2!, Fiorello è intervenuto per difendere il lavoro del collega Sigfrido Ranucci. Il giornalista e conduttore televisivo é stato convocato dalla maggioranza a riferire in commissione vigilanza Rai dopo aver mandato in onda un’inchiesta sull’eredità di Silvio Berlusconi e Forza Italia quando erano ancora aperte le urne per le suppletive di Monza. Ranucci ieri si è presentato davanti ai parlamentari e ha risposto alle loro domande, sottolineando l’importanza di Report per la tv pubblica e durante l’audizione c’è stato anche un piccolo show del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. Per questo stamattina, mercoledì 8 novembre, Fiorello ha dato il suo sostegno al collega chiedendo alla rete e alla politica di non accanirsi contro il lavoro di Report. Il conduttore siciliano ha anche commentato le indiscrezioni sui nuovi palinsesti Rai per il prossimo anno: «A Insinna L’eredità’ di Insegno, idea Baricco per il dopo Augias. Ma io dico: Rai, siete pazzi? State prendendo un pluri-laureato, uno scrittore? Ci stiamo liberando della cultura e adesso la fate tornare? Mi dicono Insegno verso La7 farà Il Mercante al Museo».

Leggi anche: