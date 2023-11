Atp Finals 2023, a Torino Sinner nel girone di Djokovic, Tsitsipas e Rune

A tre giorni dal via, sono stati sorteggiati i gironi dei Nitto Atp Finals 2023, che si svolgeranno dal 12 al 19 novembre al Pala Alpitour di Torino. L’italiano Jannik Sinner, fresco vincitore dell’Atp di Vienna e ritiratosi dai Mastersi di Parigi una settimana a causa del calendario folle, è finito nel raggruppamento verde insieme alla testa di serie numero 1 al mondo Novak Djokovic, che in carriera è l’unico Top Ten tra gli attuali che non è mai riuscito a battere, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune. Nell’altro gruppo, il rosso, ci sono Carlos Alcaraz, Andrey Rublev, Daniil Medvedev e Alexander Zverev. Djokovic è il campione in carica, e con 6 edizioni vinte punta a dominare anche quest’ultima per staccare Roger Federer nella classifica dei tennisti con più vittorie nel torneo. Sinner proverà a strappargli il titolo e rovinargli la festa davanti al suo pubblico.

