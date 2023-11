Pino Insegno fuori da L’Eredità? Il suo manager replica: «Rai e Banijay non ci hanno detto nulla, così è un gioco al massacro»

«Apprendiamo dagli organi di stampa che Pino Insegno sarebbe stato estromesso da L’Eredità, ma non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione in tal senso né da Rai né da Banijay». La nota ufficiale, l’unica in questa vicenda finora, è di Diego Righini, il manager del conduttore de Il Mercante in Fiera. Proprio i risultati deludenti del programma di Rai 2 avrebbero spinto viale Mazzini e la casa di produzione titolare del format a ritornare sui propri passi e cambiare idea sul prossimo conduttore de L’Eredità. La nuova edizione del programma di Rai 1 andrà in onda da gennaio e inizialmente doveva esserci Insegno alla guida. Ma ora le cose sembrano cambiate e nell’incontro di oggi si sarebbe deciso di virare su qualcun altro. Righini però non molla, una comunicazione ufficiale non è ancora uscita e al suo staff non è stato comunicato nulla. Perciò rilancia: «Attendiamo la definizione dell’accordo tra Rai e Banijay per iniziare a lavorare sul programma». Il manager non perde l’occasione poi per attaccare i responsabili di questa situazione: «Al momento possiamo solo rilevare l’ennesimo gioco al massacro sulla sua pelle, un gioco che va avanti da mesi con una violenza che non abbiamo mai riscontrato in nessun caso prima».

