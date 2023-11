3 Bentobox buone, facili e veloci a meno di 5 euro – Il video

La maggior parte dei lavoratori e degli studenti universitari è costretta quasi ogni giorno a pranzi

fuori casa, tra tristi insalate davanti al pc e ristoranti troppo cari. Portarsi il pranzo da casa, ovvero

la schiscetta (in milanese) o bentobox (per fare gli internazionali), spesso implica lunghe

preparazioni dal costo fuori misura oppure risultati tristissimi a base di scatolette versate nel

tupperware insieme a due foglie di insalata. Ma non perdete la speranza: accendete i fornelli!

Insieme a Coop abbiamo studiato tre ricette di stagione, facili, veloci, buone, sane e per tutte le

tasche: ognuna ha un costo massimo di 5 euro per porzione. Le trovate nel video e descritte qui di

seguito.

Vellutata di zucca, carote e zenzero

Vegana, senza glutine e senza lattosio.

Ingredienti:

1/2 zucca butternut bio ViviVerde Coop

1 patata bio ViviVerde Coop

3 carote bio ViviVerde Coop

750 ml circa di brodo vegetale o acqua

1 pezzo di radice di zenzero bio ViviVerde Coop

Olio extravergine di oliva 100% italiano non filtrato Fior Fiore Coop

Procedimento:

Affettate un pezzetto di radice di zenzero;

in una pentola capiente versate 2 o 3 cucchiai di olio extravergine di oliva. Aggiungete lo zenzero e

lasciatelo rosolare per un minuto;

unite poi la zucca, la patata e le carote sbucciate e tagliatele a tocchetti;

lasciate rosolare le verdure per un paio di minuti, poi coprite con brodo vegetale o acqua;

regolate di sale e lasciate cuocere a fuoco medio per circa 20 minuti, aggiungendo altro brodo o acqua se necessario;

quando le verdure saranno cotte, frullate fino a ottenere una crema liscia e omogenea;

per finire, un filo d’olio a crudo, un po’ di pepe e semi di zucca tostati.

Torta salata con piselli e speck

Ingredienti:

2 uova medie

1 confezione di pasta brisée della linea Gli spesotti Coop

1 confezione da 250 grammi di ricotta fresca della linea Gli spesotti Coop

240 g di piselli della linea Gli Spesotti Coop

100 g di speck in sticks Coop

Erba cipollina, sale e pepe qb



Procedimento:

Rompete le uova e versatele in una ciotola capiente. Aggiungete poi la ricotta e mescolate con una frusta fino a ottenere una crema omogenea;

unite ora i piselli sgocciolati e le listarelle di speck. Regolate di sale e mischiate bene per

amalgamare;

stendete la pasta brisée in una teglia, bucherellando il fondo con i rebbi di una forchetta, poi versate dentro il ripieno;

ripiegate i bordi della torta, spolverate con erba cipollina e pepe, mettete in forno a 200° e cuocete per circa 30 minuti;

se vedete che i bordi si colorano troppo, coprite la torta con un foglio di alluminio;

sfornate e lascia intiepidire, poi estraete dallo stampo.

Insalata fresca di riso, sgombro e verdure

Senza glutine e senza lattosio.

Ingredienti (per 2 porzioni)

140 g di riso basmati della linea Gli spesotti Coop

2 cucchiai di capperi della linea Gli spesotti Coop

1 carota bio ViviVerde Coop

1 confezione (120gr) di sgombro grigliato al naturale Coop

Olio extravergine di oliva 100% italiano non filtrato Fior Fiore Coop

1 arancia bio ViviVerde Coop

Prezzemolo, sale e pepe qb

Procedimento:

Versate il riso basmati in una pentola e aggiungete il doppio di volume di acqua fredda. Regolate di sale, mescolate e mettete sul fuoco. Lasciate cuocere per 10 minuti, poi spegnete il fuoco e sgranate con una forchetta. Lasciate raffreddare;

sbucciate la carota e tagliatela a cubetti;

tagliate poi a metà l’arancia e con un coltello a lama seghettata incidete gli spicchi, estraendo la polpa;

versa il riso in una ciotola e condite con un cucchiaio di olio extravergine di oliva;

aggiungi i capperi, le carote tagliate a tocchetti e i filetti di sgombro;

mescolate il tutto e per finire aggiungete gli spicchi di arancia e un po’ di prezzemolo.

