Le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta tra Veneto e Friuli: il mistero delle segnalazioni della Fiat Grande Punto

Le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta si concentrano nell’area della Riviera del Brenta. L’elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato ieri l’argine del fiume tra i paesi di Strà, Vigonovo e Fossò. Anche il letto del fiume è stato perlustrato. I genitori dei due ragazzi hanno fatto un appello. Mentre la Fiat Grande Punto nera di Turetta targata FA 015 YE è ancora in movimento. Il Gazzettino scrive che ieri mattina sarebbe passata per Pordenone. Quindi le ricerche potrebbero approdare in Friuli Venezia Giulia. E il mistero delle chiazze di sangue trovate in via V Strada a Fossò nella zona industriale potrebbe essere risolto dalle telecamere. Lì si trovano il Tacchificio Coccato e lo stabilimento di Christian Dior.

Le telecamere

Le telecamere hanno immortalato la Punto alle 23.30 nella zona industriale di Fossò. Poi nel trevigiano, a Maserada sul Piave e a Vazzola. Il giorno dopo, cioè lunedì 13 novembre, le segnalazioni sulla Pedemontana friulana hanno portato a un pattugliamento con gli elicotteri. Ma senza risultati. La Punto però nel frattempo è stata avvistata mentre andava in direzione di Dobbiaco e San Candido. Per poi inoltrarsi nel Friuli. Fino all’ultima segnalazione di ieri mattina a Pordenone. Il quotidiano aggiunge che domenica i controlli si sono sviluppati nella zona di Polcenigo, Budoia e Piancavallo. Gli investigatori hanno perlustrato le strade principali e quelle secondarie. L’elicottero ha sorvolato anche la zona del Cansiglio e quella del Cadore.

Fino a prova contraria

Le ricerche sono riprese stamattina all’alba. Filippo Turetta è un grande appassionato di montagna. Per questo si cerca anche nei viottoli e nelle strade di accesso ai boschi. Con la speranza che prima o poi i due si facciano sentire e tutto questo sia stato un falso allarme. «Per noi sono vivi fino a prova contraria», ha detto un investigatore all’agenzia di stampa Ansa.

