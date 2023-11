L’inesistente video pro Israele che spazza quello pro Ucraina a New York

Circola una clip uno strano video pubblicitario pro Israele di ABC News a New York. Nello spot si vede un messaggio a sostegno dell’Ucraina che viene “schiacciato” e sostituito da uno a sostegno di Israele. Lo spot si conclude con il logo di ABC News con due slogan: «Watch the news» e «Stay in trend».

Analisi

Ecco un esempio di condivisione del video:

“Ucraina, spostati”: a New York è apparsa una pubblicità di aiuti a Israele Enormi striscioni trasmettono un video in cui la scritta “Sostieni Israele” sostituisce, a quanto pare, la già noiosa “Sostieni l’Ucraina”. Ad accompagnare il testo c’è una bandiera blu-gialla “tardiva”, sostituita da una tela con la Stella di David.

Il video risulta tagliato in altezza, online circola una versione più completa:

Il luogo ripreso e i contenuti degli schermi

Gli schermi presenti nel video si trovano a New York (200 W 50th St). Questi riportano i video promozionali dei film come Trolls (si vede il nome nel cartello sottostante) come riportato dal collega Sam Doak di Logically:

Il collega Shayan Sardarizadeh aveva chiesto agli utenti Twitter/X di New York di verificare la presenza del video negli schermi pubblicitari. Uno degli utenti ha risposto pubblicando il video registrato davanti al luogo indicato, riscontrando che gli schermi trasmettevano i video promozionali del film “Trolls”.

Lo strano spot di ABC News

Nel video più completo si vede verso la fine uno spot di ABC News. Il font utilizzato è lo stesso che vediamo nel precedente spot. Un elemento che farebbe intendere che sia opera dell’emittente americana.

Secondo quanto riportato da Forbes, ciò che risulta strana è la scritta nello schermo a destra «Stay in trend» che potrebbe indicare la sua creazione da parte di qualcuno che non conosce bene l’inglese.

La smentita della società

Gli schermi pubblicitari vengono gestiti dalla società americana Clear Channel Outdoors. Contattata da Reuters, hanno smentito la notizia riguardo all’aver mandato in onda quello spot sull’Ucraina e Israele. ABC News, invece, ha preferito non rispondere alle domande. La smentita da parte della Clear Channel Outdoors viene riportata anche da Olga Robinson della BBC.

L’origine dai canali russi

Il video risulta circolare fin dall’inizio dai canali russi, come nel caso di @optimistkavshtatskom. Nel testo l’opera viene attribuita proprio ad ABC News.

Non ci sono precedenti a riguardo, così come non ci sono altre testimonianze di un evento del genere prima della diffusione del video sui canali russi. Una storia simile riguarda il falso video pubblicitario «Glory to Urine» (ne parliamo qui). All’epoca veniva tirata in ballo Fox News.

Conclusioni

Non si trova alcun riscontro in merito a un fantomatico video pro Israele che spazza via uno pro Ucraina a New York. La società che gestisce gli schermi ripresi smentisce l’esistenza dello spot e non risultano altre testimonianze in merito tranne che dai canali Telegram russi. Non è la prima volta che questi canali diffondono video alterati per mostrare presunti attacchi contro l’Ucraina negli Usa.

