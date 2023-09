L’inesistente video con la scritta “Glory to Urine” a New York

Circola un video registrato a New York dove uno gigantesco cartellone video riporterebbe la bandiera ucraina con la scritta «Glory to Urine» a fianco dell’immagine di Zelensky. Immediato lo sfottò contro l’Ucraina e il pensiero che stia succedendo qualcosa negli Stati Uniti alleati di Kiev. Di fatto, però, si tratta di un falso manipolato ad arte come quello precedentemente analizzato da Open Fact-checking.

Per chi ha fretta:

Il video è stato condiviso come vero dalla portavoce del ministro degli Esteri russo Lavrov.

Due persone, tra i quali un giornalista, si sono recati sul posto a New York riscontrando che si trattava di un falso.

Nel video diffuso a settembre 2023 mancano degli elementi e strutture attualmente presenti a New York.

Analisi

Tra coloro che hanno condiviso il video troviamo Marinella Mondaini, la quale si presenta come giornalista de L’Antidiplomatico e nota per un’intervista rilasciata ai media russi. Di seguito il testo del post che accompagna il video:

“Gloria all’Urina”! Questo è stato il video saluto al presidente dell’Ucraina a New York. Non è un fake. La scritta sullo sfondo dei colori giallo e blu della bandiera ucraina e con una foto di Zelenskij. Il video è stato postato da Maria Zacharova che ha argutamente commentato: “A quanto pare sanno qualcosa”. Marinella Mondaini

Come indicato da Marinella Mondaini, il video era stato condiviso dal canale Telegram ufficiale di Maria Zacharova, portavoce del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, in un post del 21 settembre 2023. Il testo è praticamente la versione russa del post di Mondaini:

«Слава Урине» – таким видео приветствовали Президента Украины в Нью-Йорке. Не фейк. Причем всё это на желтом фоне и с фотографией Зеленского. Видимо, что-то знают. “Gloria a Urine”: questo è stato il video saluto al presidente dell’Ucraina a New York. Non falso. Inoltre, tutto questo è su sfondo giallo e con una foto di Zelenskyj. A quanto pare sanno qualcosa.

Il video è stato condiviso anche dalla testata giornalistica filorussa L’Antidiplomatico:

La portavoce ufficiale del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha commentato l’errore nel testo del saluto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a New York. “Nella città statunitense, un enorme cartellone stradale riportava la scritta Glory to Urine, traducibile come “Gloria all’urina”. Insieme alla scritta c’era anche una foto del leader ucraino.” “Non è un falso. E tutto questo su uno sfondo giallo e con la foto di Zelensky. A quanto pare, sanno qualcosa”, ha scritto la Zakharova sul suo canale Telegram. SPEGNI I FAKE MEDIA. PASSA A L’ANTIDIPLOMATICO

Anche il sito di La7.it, nel pomeriggio del 22 settembre 2023, casca nel falso [Aggiornamento: post e articolo sono stati rimossi a seguito della pubblicazione di Open Fact-checking].

La verifica sul posto a New York

Come nel caso dell’inesistente “cartellone sniffa soldi” a Milano, la verifica è stata fatta sul posto. Il giornalista Ben Collins (NBC News) ha ripreso un video dove mostra la reale situazione dell’angolo ripreso nella clip diffusa online.

Anche un altro utente, Markian Kuzmowycz, si è recato sul posto riprendendo l’area del video diffuso online:

La prova dell’inesistente cartellone video

Ben Collins è molto ironico nel suo video, prendendo in giro proprio chi ha creduto a quello diffuso online per screditare Zelensky e l’Ucraina. Il giornalista esalta, infatti, una presunta “velocità” degli americani nel costruire ed innovare. Come mai? Basta vedere nell’edificio a sinistra del video manipolato manca l’insegna del McDonald’s presente nel suo girato e in quello di Markian Kuzmowycz.

Il McDonald’s tra il 2022 e il 2023

Attraverso Google Street View (42nd/8th) possiamo notare che nell’agosto 2022 non c’era alcun McDonald’s. Il nuovo locale è piuttosto recente e documentato.

Sempre tramite Google Street View possiamo accedere a un video registrato nel luglio 2023 dove viene ripreso il McDonald’s.

Risulta evidente che il video originale risalga a prima dell’agosto 2022. Non risulta possibile, dunque, che la clip con la falsa schermata sia stata registrata nel settembre 2023.

Il logo Fox News

In merito al logo Fox News in alto a destra, i colleghi di Snopes hanno ricevuto una smentita sulla titolarità del video da parte dell’emittente americana.

Conclusioni

La clip che ritrae un cartellone video con la scritta «Glory to Urine» a New York è un falso. Diffuso nel mese di settembre 2023 dalla portavoce del ministro degli Esteri russo, è stato smentito grazie alle riprese video di due cittadini americani (tra questi un giornalista) giunti sul posto per verificare la sua esistenza. Di fatto, nella clip presa troppo sul serio mancano degli elementi presenti oggi in quella zona di New York, tra questi un evidente McDonald’s.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: