«Depositata sul ciglio della strada, poi fatta rotolare giù dal dirupo». Così Filippo Turetta si sarebbe disfatto del corpo di Giulia Cecchettin

Avrebbe depositato il suo corpo al bordo della strada, quindi lo avrebbe fatto rotolare giù da un dirupo per una cinquantina di metri: così Filippo Turetta si sarebbe disfatto del corpo di Giulia Cecchettin, l’ex fidanzata il cui corpo è stato ritrovato oggi dopo una settimana di ricerche nei pressi del lago di Barcis , in Friuli Venezia Giulia. È questa l’agghiacciante ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine dell’ultima mossa di Turetta prima di darsi alla fuga. Al momento non si conosce né la data esatta della morte di Giulia, né la modalità con cui la 22enne è stata uccisa. Turetta è in fuga, e si teme possa essere all’estero: la sua Punto nera è stata localizzata in Austria già all’indomani della partenza dalla zona tra Venezia e Padova dove è iniziata la folle corsa dei due a lite consumata. In precedenza si era diffusa la ricostruzione che l’auto fosse stata individuata in Austria mercoledì 15 novembre, ma oggi fonti investigative citate dall’Ansa hanno precisato che l’identificazione risale invece a domenica 12. L’auto sarebbe stata immortalata dai sistemi di controllo stradale non solo a Lienz, nel Tirolo orientale, ma anche in Carinzia. La strada dove è stata trovato da un’unità cinofila della Protezione civile il corpo senza vita di Giulia nel periodo invernale viene chiusa fino al 15 aprile perché impraticabile. Circostanza di cui però, viene fatto notare, non è detto che il giovane fosse a conoscenza.

L’appello dei genitori a Turetta

Dopo quello del procuratore capo di Venezia, a Turetta ora è arrivato l’appello anche della famiglia a costituirsi immediatamente. «Filippo, consegnati alle forze dell’ordine, così puoi spiegare cos’è successo», è il messaggio che la famiglia Turetta ha fatto lanciare attraverso il legale, Emanuele Compagno. «Quando ho detto ai Turetta del ritrovamento del corpo di Giulia è crollato loro il mondo addosso», ha aggiunto l’avvocato sottolineando che i familiari hanno espresso vicinanza alla famiglia di Giulia. «Sono molto scossi e provati. È un dramma che non si aspettavano, non avrebbero mai immaginato queste accuse nei confronti del figlio».

