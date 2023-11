Gaza, Msf denuncia: «Inorriditi dall’uccisione di due nostri medici all’ospedale di Al Awda»

«Medici senza frontiere è inorridita dall’uccisione di due sue medici a seguito di un attacco all’ospedale di Al Awda» uno degli ultimi ancora attivi nel nord di Gaza. È la denuncia dell’organizzazione umanitaria, che sottolinea inoltre come «il dottor Abu Nujaila e il dottor Al Sahar si trovavano nella struttura quando è stata colpita al terzo e al quarto piano» e che «anche altro personale medico, compreso quello di Msf, è rimasto gravemente ferito», si legge nella nota. La Ong ha fatto sapere di aver regolarmente informato le parti del conflitto in corso e che il nosocomio di al-Awda «era un ospedale funzionante e sulla presenza di suoi operatori all’interno della struttura. Anche le coordinate Gps – continua – sono state condivise ieri con le autorità israeliane». E poi ancora: «Condanniamo questo attacco con la massima fermezza e chiediamo ancora una volta il rispetto e la protezione delle strutture mediche, del personale e dei pazienti». Gli attacchi agli ospedali e alle strutture mediche in generale rappresentano «una grave violazione del diritto internazionale umanitario e nelle ultime settimane sono diventati sistematici», per questo motivo, Msf ribadisce «il suo appello per un immediato cessate il fuoco a Gaza, ora più che mai, per la fine dell’assedio e per la protezione delle strutture sanitarie e del personale medico».

Piani di evacuazioni per tre ospedali della Striscia

Nella giornata di oggi – martedì 21 novembre – l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), citata da Sky News, aveva fatto sapere dell’attuazione di piani di evacuazione per tre ospedali sulla Striscia. Il portavoce dell’Oms, Christian Lindmeier, aveva sottolineato che Al Shifa, l’ospedale indonesiano e l’ospedale al Ahli avevano richiesto assistenza. L’annuncio era arrivato dopo che il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, aveva riferito che almeno 12 persone erano state uccise e dozzine ferite a causa degli spari di ieri contro la struttura ospedaliera indonesiana.

