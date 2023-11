Axl Rose denunciato per aggressione sessuale da una ex modella: «Mi ha trascinato e legato, come un uomo delle caverne»

Axl Rose, il frontman della rock band Guns N’ Roses, è stato portato in tribunale a New York da una ex modella della rivista Penthouse. Sheila Kennedy, questo il nome della donna, accusa Rose di averla trascinata «come un uomo delle caverne» e di averla stuprata. L’episodio denunciato da Kennedy – e svelato dalla rivista Rolling Stone – risalirebbe al 1989. Stando alla causa presentata dalla donna alla corte suprema di New York, la violenza sessuale sarebbe avvenuta in una camera d’albergo, quando lei aveva 26 anni e lui 27. Secondo la ricostruzione, tutto sarebbe iniziato in un night club: Rose l’ha invitata a salire nella sua stanza insieme ad altre persone per una festa a base di alcol e cocaina. Quando Kennedy ha visto il frontman dei Guns N’ Roses iniziare a fare sesso con un’altra modella, in un modo descritto come «aggressivo», ha deciso di andarsene. A quel punto, sempre stando alla ricostruzione della donna, la situazione è degenerata. Rose l’ha rincorsa dalla camera, l’ha spinta a terra e trascinata fino a farla sanguinare. Una volta raggiunto il letto, le avrebbe poi legato le mani dietro la schiena e avrebbe abusato di lei. Nella causa presentata a New York, Kennedy sostiene che il cantante fosse «in preda a una rabbia sessuale» e che «la trattava come una proprietà usata esclusivamente per il suo piacere sessuale». A rendere possibile l’azione legale presentata dalla ex modella di Penthouse è l’Adult Survivors Act, adottato recentemente dallo stato di New York, che ha temporaneamente revocato i termini di prescrizione sulle denunce per cattiva condotta sessuale.

Credits foto: EPA/Victor Lerena | Il cantante Axl Rose, della band Guns N’ Roses, durante un concerto a Madrid (29 giugno 2018)

