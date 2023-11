Guerra Hamas-Israele, in vigore la tregua: nel pomeriggio lo scambio di prigionieri

Il cessate-il-fuoco di quattro giorni tra Israele e Hamas è entrato in vigore stamattina 24 novembre a Gaza. A confermarlo è stata la radio militare israeliana. Per la liberazione dei primi tredici ostaggi israeliani, soprattutto donne e bambini, si attende il pomeriggio. In seguito torneranno in libertà anche 30 donne e minori detenuti in Israele. Anche il confine settentrionale di Israele dovrebbe rispettare la sospensione dopo gli scontri con Hezbollah. Secondo gli accordi in totale 50 ostaggi ritroveranno la libertà in cambio di 150 prigionieri palestinesi. L’entrata in vigore della pausa umanitaria, inizialmente prevista per giovedì, è stata rinviata a oggi, 49esimo giorno della guerra tra Israele e Hamas dopo gli attacchi del 7 ottobre.

L’ospedale indonesiano

Prima dell’entrata in vigore il direttore generale del ministero della Sanità di Hamas Mounir Al-Bursh ha detto all’agenzia di stampa Afp che i soldati israeliani hanno condotto un raid nell’ospedale indonesiano. Nel nosocomio ci sono ancora 200 pazienti. L’esercito non ha risposto a una richiesta di conferma dell’agenzia francese. Ma ha precisato che alcune sirene di allarme anti-razzo stavano suonando in un kibbutz ai margini della Striscia di Gaza. Hamas ha confermato la cessazione delle attività militari per quattro giorni. Una fonte egiziana ha detto che una delegazione della sicurezza del paese sarà presente a Gerusalemme e a Ramallah per garantire il rispetto dei patti. Alcuni funzionari di sicurezza israeliani saranno al valico di frontiera di Rafah insieme alla Croce Rossa. Il rilascio avverrà in segreto e lontano dalla stampa.

I sommersi e i salvati

L’israeliana Maayan Zin ha scritto su Twitter dopo aver saputo che le sue due figlie Dafne e Ela non sono nella lista degli ostaggi che saranno rilasciati: «È molto difficile accettarlo per me, anche se sono sollevata per le altre famiglie». Mentre la palestinese Samira Douayyat ha parlato con Afp del possibile rilascio di sua figlia Shouorouk, 26 anni, che dovrà terminare di scontare una pena di 16 anni nelle carceri palestinesi. 33 donne e 267 giovani di età inferiore ai 19 anni sono tra i 300 palestinesi ammissibili al rilascio. Saranno rilasciati in ordine di anzianità di detenzione.

