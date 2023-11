Bersani diventa attore: i 7 ruoli interpretati nel corto “Coupon – Il diritto alla felicità”

Pier Luigi Bersani diventa attore. L’ex ministro e segretario del Partito Democratico recita in sette ruoli diversi nel cortometraggio di 20 minuti “Coupon – Il diritto alla felicità” di Agostino Ferrente e Andrea Satta, in concorso al Festival di Torino. Con la partecipazione di Milena Vukotic e la dedica a Sergio Staino. La storia si sviluppa tra un supermercato e un centro anziani. Bersani è prima un testimonial del coupon della felicità, poi un salumiere, l’addetto a un reparto frutta, un cassiere. Diventa poi scaffalista con un neo sulla guancia e un parroco impegnato in una bocciofila. Alla fine interpreta un rider esodato che dice una sola battuta: «Mi ha quasi messo sotto un Suv». Il Fatto Quotidiano pubblica oggi una serie di primi piani dei personaggi interpretati.

Il Fatto Quotidiano | Personaggi interpretati da Bersani nel film di Satta

