Coppa Davis, un super Sinner batte Djokovic e pareggia i conti con la Serbia: la semifinale si decide nel doppio – Il video

L’Italia porta la semifinale di Coppa Davis contro la Serbia sull’1-1 grazie a una super prestazione di Jannik Sinner, che annulla tre match point a Novak Djokovic: in finale ci va chi vince il doppio. Nel primo singolo di giornata, Lorenzo Musetti vince contro Miomir Kecmanovic il primo set al tie break, per poi crollare nei due successivi 6-2, 6-1. È quindi il turno di Jannik Sinner, che ha il compito non facile di ristabilire la parità con la Serbia sfidando il numero 1 al mondo Novak Djokovic, per la terza volta in 11 giorni, dopo i due match degli Atp Finals. Il 22enne italiano mette le mani sul primo set 6-2, poi si fa superare con lo stesso punteggio nel secondo set. Sul 5-4 per il serbo, annulla tre match point allo sfidante, strappa la battuta all’avversario nel game successivo e conquista l’ultimo gioco, vincendo l’incontro.

