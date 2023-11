Alfonso Signorini e quei matrimoni finiti (a volte per colpa sua). «Meloni ha dovuto scegliere tra sé stessa e quello che rappresenta. Totti e Ilary di nuovo insieme? Impossibile»

Alfonso Signorini, direttore (solo editoriale) di Chi e conduttore, si racconta al Corriere della Sera. «Il primo bacio vero l’ho dato a 23 anni, a una ragazza». «Presi una scuffia per la zia di un allievo, più grande di me, aveva 31 anni. Eravamo terrorizzati che scoprissero la tresca. Dovevamo sposarci a Sant’Ambrogio. Un giorno, davanti a un passaggio a livello, l’ho baciata. E ho scoperto l’attrazione fisica, quella vera». Ma il matrimonio non si fece: «Vendeva condizionatori, mi tradì con un rappresentante egiziano. Mandammo indietro i regali, tra cui un corredo della Rinascente». Poi la lunga relazione con Laura e poi infine la scoperta del suo stesso sesso. «E forse anche per ripicca – cornificato due volte su due – ho fatto il salto della quaglia, tra mille turbamenti. Avevo trent’anni e passa, non ero mai stato con un uomo, pur convivendo con certi pensieri. Mi sono detto: “Se sono stato un fallimento come fidanzato è perché non ho voluto ascoltare quella voce dentro di me”. Però non sapevo come assecondarla, non ero pratico». Infine la relazione con Paolo, conosciuto in rete. Una relazione che dura da vent’anni.

Signorini e i matrimoni finiti dei vip

Signorini poi spiega che, da direttore di un rotocalco rosa, in realtà ha infranto pochi matrimoni. «Pochi, i più erano già senza ritorno. Di sicuro quello di Pavarotti, dopo che pubblicai le foto con Nicoletta Mantovani. Lo avvisai. “E tua moglie Adua che dirà?”. “Problemi suoi”», dichiara. L’affare Giambruno: «Giorgia Meloni sapeva bene chi era Andrea. Ha dovuto scegliere tra sé stessa e quello che rappresenta. Se non fosse stata a Palazzo Chigi forse avrebbe agito diversamente». Giambruno fu condotto da Signorini proprio a Rete4: «Era mio redattore a Kalispera. Identico a come è oggi. Un bauscia, diciamo qui, un ganassa, un guascone. In quattro giorni è andato fuori di casa, ha dovuto ripartire da zero. Certo ha fatto delle cavolate, ma se ne rende conto». Torneranno insieme? «Adesso no, poi chissà».

E tra Totti e Blasi dice: «A Ilary voglio un bene dell’anima, ma anche Francesco è una gran brava persona. Fatti l’uno per l’altra. Mai avrei immaginato questa fine. Qui una riconciliazione è impossibile».

Belén si risposa? «Lei è loca, potrebbe farlo. Vive la passione senza protezioni. E spesso ci ha rimesso».

(foto ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI)

