Nessuna scaramanzia per Adriano Panatta prima della vittoria in Coppa Davis: «Sinner vince sicuramente, è troppo forte» – Il video

Quando parla un campione di solito si ascolta in silenzio. Perché si ha sempre da imparare. E così è stato anche domenica pomeriggio, negli studi Rai, quando Adriano Panatta ha sentenziato: «L’Italia ha vinto la Coppa Davis». Solo che in quel caso più che di un silenzio, si è trattato di un vero e proprio gelo. Balbettii, sorrisi imbarazzati. L’ex campione di tennis non aveva dubbi e stava dando voce a quei milioni di spettatori che avevano seguito sino a lì l’avventura dell’Italia in Coppa Davis a Malaga. Soprattutto dopo la vittoria contro la Serbia di Novak Djokovic, numero uno al mondo: l’Italia è forte, può vincere. L’Australia sembrava a tutti un avversario più facile da superare rispetto alla squadra serba. Temibile nel doppio certo, ma dopo la vittoria sofferta di Matteo Arnaldi nel primo singolare di giornata, toccava all’italiano più forte del mondo il colpo del ko, che avrebbe riportato l’insalatiera in Italia dopo 47 anni. Quella volta, era il 1976 in Cile, a vincerla c’era proprio Panatta. Ma se milioni di italiani non osavano dire ad alta voce quello che pensavano, né gli altri conduttori in studio né i telecronisti, per scaramanzia e perché nello sport tutto può succedere, Panatta ha rotto tutti gli indugi. Prima ancora che Sinner scendesse in campo, appena dopo il sospiro di sollievo per la vittoria di Arnaldi. «Jannik dovrebbe giocare tre categorie sotto il suo tennis per perdere», ha liquidato le esitazioni dei colleghi in studio, «è in piena forma, in piena salute, c’ha 22 anni, ma cosa volete che sia stanco per i match di ieri? Secondo me la Coppa Davis è al 99 per cento nostra. Dovrebbe succedere un cataclisma per impedirci di vincerla». Detto, fatto. Rotta la scaramanzia il gioiellino italiano ha vinto in due set e senza troppe complicazioni il suo avversario: 2-0 Italia, Coppa Davis a noi.

