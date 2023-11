Bombardieri (Uil) regala un trenino alla premier Meloni: «Se vuole può darlo a Lollobrigida» – La foto

Il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha consegnato alla premier Giorgia Meloni, oggi a palazzo Chigi un regalo particolare, durante l’incontro tra governo e sindacati: un modellino di treno Frecciarossa, nuovo, pronto per essere montato. Bombardieri, scherzando, ha suggerito alla presidente del Consiglio di consegnarlo al ministro Matteo Salvini, «visto che è ossessionato dalla precettazione dei trasporti». Per poi dire: «Ma se vuole può anche darlo anche a Lollobrigida», riferendosi al caso del treno fermato per il ministro dell’Agricoltura, sceso alla fermata straordinaria di Ciampino per evitare un ritardo a un appuntamento istituzionale. Meloni ha risposto con un sorriso: «Non so se lo porterò a Salvini o a mia figlia».

