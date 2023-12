Mammuccari e la canzone per la giuria dove licenzia tutti (inclusa Selvaggia Lucarelli) per la prossima edizione di Ballando con le stelle – Il video

Teo Mammuccari, concorrente di Ballando con le Stelle, litiga ogni settimana con tutta la giuria e soprattutto con Selvaggia Lucarelli. Ogni sabato il conduttore si prepara insieme alla maestra Anastasia Kuzmina per le prove ma spesso la tensione in studio sale la tensione al momento dei voti. Su Instagram Mammuccari ha messo in musica l’intenzione di licenziare l’intera giuria (e soprattutto Selvaggia) per la prossima edizione del programma. Una mera provocazione oppure uno scoop?

