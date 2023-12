Paura a Milano, si cala tra i binari della metro dopo essere stato trovato senza biglietto: salvato da un passeggero – Il video

Un ragazzo di origini straniere si è calato tra i binari della metro della stazione centrale di Milano dopo essere stato trovato senza biglietto. Momenti di panico tra i presenti, che hanno filmato la scena poi diffusa dalla pagina Instagram Milano Bella Da Dio, e tra i controllori della società ATM. Un gesto particolarmente pericoloso perché dopo appena 2 minuti sarebbe arrivato il treno e il ragazzo sembrava non voler collaborare. «Io non ho soldi», continuava a ripetere totalmente incurante dei rischi che stava correndo. Poi – visibilmente agitato – ha iniziato a urlare «fuck» contro i controllori che tentavano di tranquillizzarlo. Un passeggero, vedendo che non c’era modo di convincerlo a risalire in autonomia sulla banchina, si è lanciato a sua volta tra i binari e di forza lo ha riportato al livello terra con l’aiuto di un controllore. Fortunatamente la situazione è poi rientrata e non sembra esserci stato alcun ferito.

Video in copertina di Milano Bella Da Dio

