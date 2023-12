Filippine, terremoto di magnitudo 7,6 al largo di Mindanao. È allerta tsunami nel Sud-est asiatico

Un terremoto di magnitudo 7,6 è stato registrato oggi 2 dicembre poco dopo le 14.30, ora italiano, al largo dell’isola di Mindanao, nelle Filippine. Secondo quanto riporta il centro sismologico statunitense Usgs, il sisma è avvenuto a una profondità di poco meno di 33 km, e potrebbe portare a fenomeni gravi ed estesi di liquefazione del terreno nell’area colpita. L’epicentro è a poca distanza dalla costa, ragion per la quale si temono conseguenze per la popolazione dell’area. Ma non solo: Il sistema dedicato Usa ha emesso un’allerta tsunami per un’ampia area del Sud-est asiatico, che comprende al momento le Filippine stesse, l’Indonesia, la Malesia e l’isola di Palau.

Articolo in aggiornamento

Leggi anche: