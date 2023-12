Roma, notificato a Francesco Totti un atto di accertamento fiscale: «Solo un controllo»

Negli scorsi giorni la Guardia di Finanza avrebbe notificato a Francesco Totti un atto di accertamento fiscale sul suo patrimonio, relativo a diverse annualità, secondo quanto riferisce la Repubblica. Il quotidiano romano ha anche sentito l’avvocato dell’ex capitano giallorosso, Antonio Conte, il quale ha fatto sapere di non essere a conoscenza di questa operazione. Come viene sottolineato, non si tratta di un’accusa di evasione fiscale ma di una verifica amministrativa – e non penale – sulla regolarità dei pagamenti ricevuti, delle tasse versate al fisco e delle numerose sponsorizzazioni. Si tratterebbe di un invito per una prossima attività amministrativa di natura fiscale che verrà aperta nei prossimi giorni. A Totti verrà chiesto di fornire alcuni documenti, sui quali si baseranno i controlli. Il Corriere della Sera spiega che un’attività di questo tipo viene considerata di routine per persone particolarmente facoltose. Viene svolta annualmente dalle Fiamme gialle nei confronti di professionisti, come avvocati o notai, ma anche nei confronti di artisti e sportivi. A occuparsene sarà il nucleo di polizia economico finanziaria della finanza di Roma, che effettuerà tutti i controlli, un lavoro che avrà i suoi esiti solo tra qualche mese.

