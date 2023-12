Mosca, il discorso di fine anno di Putin: «Non arretreremo mai, nessuno può fermare la Russia»

Il presidente russo Vladimir Putin ha tirato le somme oggi del 2023 che si appresta a chiudersi. Lo ha fatto nel suo discorso di Capodanno, indirizzato ai cittadini della Federazione. «Abbiamo dimostrato più volte che possiamo risolvere i compiti più difficili e che non arretreremo mai perché nessuna forza può dividerci», ha detto Putin senza citare direttamente l’invasione dell’Ucraina. «A tutti coloro che sono in servizio, in prima linea nella lotta per la verità e la giustizia», ha continuato il leader di Mosca, «voi siete i nostri eroi. I nostri cuori sono con voi. Siamo orgogliosi di voi, ammiriamo il vostro coraggio». I primi ad aver ascoltato il consueto discorso di fine anno sono stati i residente di Kamchatka e Chukotka, dove il nuovo anno è già arrivato (la differenza oraria con Mosca è di più di 9 ore). Un messaggio (insolitamente) breve rispetto ai 9 minuti dello scorso anno in cui aveva attaccato – circondato dal personale in divisa impegnato nella cosiddetta «operazione militare speciale» in Ucraina – l’Occidente accusandolo di «utilizzare cinicamente l’Ucraina e il suo popolo per indebolire e dividere la Russia» e di «aver mentito sulla pace mentre si preparava all’aggressione e ora lo sta ammettendo apertamente, senza esitazione».

