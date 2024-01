Raid su Gaza e in Cisgiordania, oltre 20 morti. Due giornalisti uccisi a Khan Yunis. Uno è il figlio del giornalista eroe Wael Al-Dahdouh

Ancora sangue su Gaza e in Cisgiordania. Almeno 16 persone sono morte ieri sera nei bombardamenti israeliani nella Striscia. A rendere noto il bilancio l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo fonti locali 12 civili sono stati uccisi e altri 50 feriti in un attacco contro un appartamento della città meridionale di Khan Yunis. L’esercito israeliano ha stabilito che è stato invece un attentato l’attacco armato in Cisgiordania contro un’automobile guidata da un arabo-israeliano, che è rimasto ucciso. A riferirlo la radio pubblica Kan, secondo cui a breve distanza dal luogo della sparatoria è stata trovata la automobile degli attentatori, data alle fiamme. L’esercito – secondo la emittente – sta cercando di catturare gli attentatori e ha chiuso alcuni ingressi alla vicina città di Ramallah. Oggi a Jenin una agente della Guardia di frontiera è rimasta ferita in modo grave stamane da una esplosione ed è morta in ospedale. Con lei sono rimasti feriti altri tre agenti, uno dei quali è in condizioni gravi. Secondo la radio militare, all’ingresso a Jenin della loro unità è esploso un potente ordigno nascosto lungo la strada. Per il recupero dei feriti è intervenuto un elicottero che ha colpito ed ucciso sei miliziani appostati nelle vicinanze.

Due giornalisti uccisi, uno è il figlio di Wael Al-Dahdouh

Due giornalisi sono rimasti uccisi in un raid Israeliano a Khan Yunis. Secondo quanto riporta l’agenzia Wafa le vittime sono Mustafa Abu Thraya e Hamza Dahdouh. Quest’ultimo sarebbe il figlio di un noto giornalista di Al Jazeera, Wael Al-Dahdouh. Proprio Al-Dahdouh apprese mentre era in un ospedale per girare un servizio sugli attacchi israeliani la notizia che un raid aveva sterminato gran parte della sua famiglia, come ricorda l’agenzia Anadolu.

Journalist Wael Al Dahdouh casts a final gaze of farewell upon his son, the journalist Hamza. pic.twitter.com/o0XRfc1Jbx — Quds News Network (@QudsNen) January 7, 2024

