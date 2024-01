Lloyd Austin ricoverato «in segreto», ora si muove il Pentagono: indagine interna sulle falle nella comunicazione

Il Dipartimento di Difesa americano avvierà un’indagine interna su come è stato gestito il recente ricovero di Lloyd Austin, capo del Pentagono, operato lo scorso 22 dicembre per un cancro alla prostata. Il segretario alla Difesa Usa, insieme ad alcuni suoi stretti collaboratori, aveva tenuto segreta la notizia di un suo ricovero per alcuni giorni, facendo in modo che non arrivasse nemmeno al presidente Joe Biden. Una possibile violazione del protocollo, su cui ora indagherà l’ispettore generale Robert Storch. «L’obiettivo è esaminare i ruoli, i processi, le procedure, le responsabilità e le azioni relative al ricovero del Segretario alla Difesa nel periodo dicembre 2023-gennaio 2024 e valutare se le politiche e le procedure del Dipartimento della Difesa sono sufficienti a garantire notifiche tempestive e appropriate e l’effettiva transizione delle autorità», ha spiegato Storch.

Gatta da pelare

La revisione interna del Dipartimento di Difesa si svolgerà in parallelo all’indagine ordinata direttamente dalla Casa Bianca, tenuta all’oscuro ai primi dell’anno – insieme al Congresso e a tutta l’opinione pubblica – delle condizioni di salute del capo del Pentagono. Il segretario Lloyd Austin ha 70 anni ed è un ex generale dell’esercito americano. Lo scorso 1° gennaio, è stato ricoverato in terapia intensiva al Walter Reed National Military Medical Center per alcune complicazioni post-ricovero. Il Pentagono ha informato il Congresso e l’opinione pubblica di quanto accaduto soltanto il giorno successivo. I medici dell’ospedale hanno poi precisato che il ricovero si è reso necessario dopo un’infezione alle vie urinarie a seguito di un intervento per rimuovere un cancro alla prostata. Austin ha già detto di essere sulla via di guarigione e di non vedere l’ora «di tornare presto al Pentagono». Intanto, la vicenda si è trasformata in un caso politico, coi Repubblicani all’attacco dell’amministrazione Biden anche su questo versante, e l’ex presidente e candidato Donald Trump che ha chiesto le dimissioni del segretario alla Difesa.

Foto di copertina: EPA/Yung Yeon-Je | Il segretario americano alla Difesa, Lloyd Austin, durante una visita a Seul, in Corea del Sud (13 novembre 2023)

