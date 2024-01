Bianca Berlinguer fa le sue scuse ma scivola al 3%. Battuta pure da Conticini sul 9. A Mediaset convinti: «Risalirà»

La puntata delle scuse per il fuori-onda ha rimesso in pace Bianca Berlinguer con la sua redazione. Altrettanto però non è accaduto con i telespettatori, perché venerdì 12 gennaio Prima di Domani, l’access prime time di Rete4, ha toccato il fondo della sua settimana di esordio scivolando al 3% con 638 mila spettatori. Un dato che allarma Mediaset anche perché quella sera non c’era il calcio della Coppa Italia in chiaro sulle altre reti e il tonfo è stato così ancora più rumoroso.

Tutti davanti a Prima di Domani

La Berlinguer è stata battuta da tutti i concorrenti in quella fascia, raccogliendo meno della metà degli ascolti de Il Cavallo e la Torre su Rai3 e di Otto e Mezzo su La7. Dietro anche al Tg2 Post che ha raccolto il 3,2% di share con 694 mila spettatori. Tutte le altre reti hanno fatto meglio in quella fascia oraria, anche alcune delle minori. Bianca è stata battuta pure da Paolo Conticini sul Nove, che con il suo reality “Cash or Trash- Chi Offre di Più?” ha raccolto lo stesso identico share (3%) ma secondo l’Auditel mille telespettatori in più (639 mila). Ha fatto meglio di Prima di Domani pure il canale Real Time con un altro reality, Casa a Prima Vista, che ha raccolto il 3,2% di share e 672 mila spettatori.

Non convince la puntata sugli Houti

La puntata di ieri della ex conduttrice Rai è iniziata appunto con le scuse alla squadra dei suoi collaboratori e poi è proseguita in gran parte commentando il primo attacco Usa-Gb agli Houti e nel finale i problemi della sanità italiana con i viaggi della speranza dalla Regione Calabria ad ospedali più attrezzati nel Lazio o nel Nord Italia. Ospiti in studio il coordinatore di Fratelli di Italia, Giovanni Donzelli e la giornalista italo-marocchina Karima Moual. In collegamento esterno il direttore del Giornale, Alessandro Sallusti, la firma del Fatto quotidiano, Gad Lerner e nel finale il fidato Mauro Corona.

Mediaset per ora ha in mente solo piccoli aggiustamenti

A Mediaset non ci si aspettavano i risultati non entusiasmanti della prima settimana della Berlinguer e qualche preoccupazione c’è per la discesa degli ascolti costante e progressiva. Ma non è ancora scattato l’allarme rosso, perché i dirigenti della rete sono convinti che Bianca sia un diesel e senza dubbio Prima di Domani “risalirà”. Per il momento non sono previsti grandi interventi, ma solo piccoli aggiustamenti, “un po’ di pulizia” nel canovaccio della trasmissione. La prossima settimana sarà la cartina al tornasole per capirlo.

Leggi anche: