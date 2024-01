Chiara Ferragni dopo il weekend sulla neve con la famiglia: «Rispondo solo alla magistratura»

Un weekend via da Milano, dalle polemiche e dai giornalisti sotto casa che tanto hanno fatto infuriare il marito Fedez. Un weekend in montagna con la famiglia, i figli, la madre e la sorella Valentina, immortalato e condiviso sui social. Come ai “vecchi” tempi. Era da un po’ che Chiara Ferragni non si mostrava sui social. Dopo il video di scuse che tanto aveva fatto discutere, l’influencer aveva condiviso solo qualche storia, ed era apparsa in quelle di famiglia l’ultimo dell’anno con i figli. Ma il primo post, un carosello di foto sulla neve e sorridente con Vittoria e Leone, arriva il 14 gennaio, dopo il fine settimana lontano da Milano. L’eco dell’inchiesta per truffa aggravata, che la vede coinvolta per il caso del pandoro Balocco griffato e l’operazione di beneficenza all’ospedale pediatrico Regina Margherita dopo la multa dall’Antitrust, l’ha seguita però fino a Courmayeur. In serata infatti l’imprenditrice e influencer ha diffuso una nota ufficiale in cui ribadisce la sua posizione sulla vicenda. «In seguito a continue sollecitazioni ricevute da vari organi di informazione Chiara Ferragni, anche in qualità di Amministratore Delegato di TBS Crew Srl e di Fenice Srl, ribadisce che risponderà esclusivamente alle autorità competenti a cui conferma la propria fiducia ed è a loro disposizione per chiarire quanto accaduto».

