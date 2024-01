Il trucco delle chiavi cadute nel parcheggio, così derubavano gli anziani fuori dal supermercato: 4 arresti

Si piazzavano nei parcheggi dei supermercati, e attendevano che uscisse qualche malcapitato per mettere in atto il loro piano. Dopo aver scelto la loro vittima, la distraevano dicendo che le sue chiavi erano cadute a terra, e poi ne approfittavano per sottrarre i suoi oggetti personali. Così sono stati derubati due anziani, di 87 e 82 anni, nel comune di Ladispoli e Cerveteri (in provincia di Roma). Per i fatti i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato quattro cittadini cubani: si tratta di tre uomini (di 42, 51 e 31 anni) e di una donna 29enne, senza fissa dimora. Tutti erano già noti alle forze dell’ordine per reati di questo tipo. Adesso, sono gravemente indiziati del reato di furto aggravato continuato in concorso. Il fermo, convalidato dall’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Civitavecchia, è scattato dopo le segnalazioni che le vittime hanno subito fatto al 112. I militari sono riusciti a intercettare la macchina sospetta nel parcheggio di un terzo supermercato. Dove, forse, si trovava in attesa di compiere un altro colpo. Alla vista dei Carabinieri, i quattro hanno provato a scappare via, ma senza successo. I militari li hanno infatti raggiunti e bloccati, trovando la refurtiva che è stata poi riconsegnata ai legittimi proprietari.

