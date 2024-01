Sanremo 2024, il sito per l’acquisto dei biglietti va in tilt. L’ira di Codacons: «La Rai annulli tutte le vendite e le rifaccia»

La fibrillazione per comprare i biglietti del Festival di Sanremo, che quest’anno giunge alla sua 74esima edizione sotto la direzione artistica di Amadeus, è durata ben poco. Il sito è andato completamente in tilt e gli utenti si sono trovati a dover affrontare lunghe ed estenuanti attese. In alcuni casi anche l’impossibilità di effettuare l’acquisto. A denunciarlo è Codacons che in una nota chiede alla Rai di annullare tutta la procedura di vendita oggi e ripeterla nei prossimi giorni così da garantire una vera funzionalità. «A partire dalle 9 di oggi 23 gennaio sul sito https://sanremo2024.aristonsanremo.com/ è stata aperta al pubblico la vendita dei biglietti per la kermesse canora. Gli utenti che si sono collegati fin dalle prime ore del mattino alla pagina sarebbero stati indirizzati da subito in una “waiting room” e informati dei tempi di attesa che in alcuni casi erano di quattro ore, in altri non specificati», fa sapere l’associazione dei consumatori.

«La Rai dia spiegazioni»

«Molti di coloro che sono riusciti a superare la prima fase e accedere alla pagina per l’acquisto dei biglietti, denunciano di essere stati improvvisamente reindirizzati di nuovo alla “waiting room”, e di nuovo sottoposti a ore di attesa, senza riuscire ad acquistare il titolo di ingresso». In queste ore sono in molti che sul web stanno denunciando disservizi in merito. «Una gestione imbarazzante»: così l’associazione definisce quanto accaduto durante la vendita dei biglietti. «Chiediamo alla Rai di dare spiegazioni agli utenti che da questa mattina attendono pazientemente di accaparrarsi un biglietto per l’evento musicale e che oltre a perdere ore del proprio tempo, stanno subendo una beffa. L’operazione va ripetuta», chiosano.

Quanto costano i biglietti e come si entra all’Ariston

Come illustrato nella guida di Open, il costo dei biglietti varia. Per i singoli di Platea relativi alle prime 4 serate il costo è di 200 euro ciascuno. Per la finale si parla di 730 euro. Quanto alla Galleria, invece, si parte dai 110 euro per le prime 4 sere per arrivare a 360 per la finale. Per entrare al Teatro Ariston sarà necessario mostrare il biglietto d’ingresso – in formato elettronico o cartaceo – e il documento d’identità inserito nel corso della registrazione.

