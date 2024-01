Spunta un Fleximan anche in Liguria, abbattuti due autovelox. Nuovo caso anche a Ravenna

Dopo Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, Fleximan ha colpito anche in Liguria. Sulle strade della provincia di La Spezia due autovelox recentemente installati sono stati tranciati nel comune di Vezzano Ligure. Precisamente, uno in località Bottagna e uno sulla statale 330 di Buonviaggio, e un secondo nella vicina località di Piano di Valeriano lungo la strada provinciale 10 della Val di Vara. Due tratti di strada particolarmente trafficati, poiché collegano il capoluogo costiero con l’entroterra. Mentre alcuni sindaci si sono mostrati accondiscendenti rispetto al fenomeno, facendo sapere che alcuni dei rilevatori di velocità abbattuti non verranno reinstallati, si mostra inflessibile il primo cittadino di Vezzano Ligure, Massimo Bertoni: «Questi non sono atti vandalici, sono atti delinquenziali, e andremo fino in fondo per individuare le responsabilità».

La velocità e le strade pericolose

La polizia locale è già al lavoro per visionare i filmati di sorveglianza della zona e dei comuni limitrofi. I due autovelox abbattuti sono parte di un pacchetto di undici, ordinato dal comune per limitare la velocità – che continua a provocare circa il 40% degli incidenti stradali – in due tratti di strada particolarmente pericolosi. Solo lo scorso si sono verificati a Vezzano Ligure e Bolano si sono verificati 41 incidenti, dato in crescita rispetto agli anni precedenti, «con un’altissima percentuale di sinistri con feriti gravi». Ormai difficile immaginare che Fleximan sia una sola persona, visto il crescente numero di casi. Due giorni fa è stato individuato un 50enne responsabile di aver abbattuto diversi autovelox in Piemonte.

Fleximan a Ravenna

Infatti, il fenomeno si estende anche alla provincia di Ravenna. La scorsa notte è stato tranciato il palo che sorreggeva il rilevatore di velocità di Borrello, nei pressi dell’incrocio tra le vie Rio Sanguinario e Paoline Lesina, a Castel Bolognese. Questa notte – ha scritto il sindaco Luca Della Godenza – ignoti hanno tagliato il palo che sorreggeva il velox sulla via Borello necessario al raggiungimento dell’obiettivo di rispetto dei limiti di velocità quindi di sicurezza stradale, pertanto sarà ripristinato al più presto. Abbiamo sporto denuncia e condanniamo questo gesto. Lo stesso era accaduto due giorni fa a Dismano, nella frazione Osteria, poco fuori Ravenna.

Leggi anche: