Verbania, beccato il «Fleximan» piemontese: così è stato smascherato il 50enne che distruggeva autovelox

Ha un volto e un’identità Fleixman. Per lo meno quello che agiva in provincia di Verbania. Un 50enne cittadino ossolano, ritenuto responsabile di aver distrutto due colonnine per il rilevamento della velocità, è stato infatti denunciato dai carabinieri della stazione di Santa Maria Maggiore per danneggiamento aggravato. In particolare, l’uomo avrebbe danneggiato i velox lungo la strada statale del Verbanese. Questo è il risultato di indagini iniziate sin dallo scorso novembre, come spiega il Corriere della Sera: l’intervento dei carabinieri era scattato dopo che due colonnine per il rilevamento della velocità erano state danneggiate nel Comune di Druogno. I dispositivi erano stati posizionati dal Comune con lo scopo di ridurre l’incidentalità stradale e controllare la velocità nel centro abitato. Lo stesso primo cittadino li aveva notati, divelti e appoggiati a terra, il 12 novembre. Da lì le indagini hanno proseguito concentrandosi sulle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza cittadina. Proprio quella notte, le immagini avevano ripreso una persona a piedi mentre percorreva la strada vicina al velobox. Ad essere ripresi erano esattamente i momenti incriminati, quelli in cui la struttura veniva divelta e buttata a terra. Immagini che non avevano lasciato spazio a dubbi: l’autore dei danneggiamenti è stato identificato e riconosciuto dagli stessi operanti. Ed è stato dunque denunciato per danneggiamento aggravato, il cui valore del danno è stato valutato in oltre 2000 euro.

