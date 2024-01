Beppe Sala, la rivelazione sulla malattia: «Ho avuto due recidive, una mentre lavoravo per Expo»

Il sindaco di Milano Beppe Sala è tornato a parlare del linfoma che lo ha colpito quando aveva 39 anni. E ha svelato che, in 25 anni, ha avuto due ricadute. Una delle quali proprio nel 2014, ad appena un anno di distanza dall’Expo, l’esposizione universale ospitata nel capoluogo meneghino dal 1º maggio al 31 ottobre 2015. Lo ha raccontato a poca distanza dal World Cancer Day che ci sarà la prossima domenica, 4 febbraio. E lo ha fatto nel corso di un nuovo episodio della serie podcast Tre Desideri, progetto culturale della Lega italiana per lotta contro i tumori (Lilt) realizzato insieme a Chora Media. «Vorrei raccontare, nella speranza che sia di beneficio per altri, qualcosa che non ho mai raccontato», ha esordito Sala.

«Nel mio caso il linfoma non Hodgkin è stato recidivante. In questi 25 anni – spiega – ho avuto due ricadute. L’ultima, forse il momento più difficile della mia vita, è stata nel 2014, a un anno dall’apertura di Expo. La situazione era difficile: eravamo in ritardo ed Expo era messo in discussione. Feci uno dei controlli routinari e mi diagnosticarono il ritorno della malattia. Lo dico oggi per la prima volta: mentre lottavo per Expo e mostravo sicurezza, facevo chemioterapia leggera. Confesso che in quel momento mi chiesi: sono abbastanza forte per gestire tutto questo? E sono quelle domande per cui non hai mai una risposta certa. Però ce la puoi fare, ce la devi fare». Un’esperienza non certo facile che però gli ha lasciato anche un insegnamento: «Ho provato il senso della vera impotenza, ma il fatto di non dover per forza dimostrare di essere il più forte mi tiene oggi con i piedi per terra». Al Corriere, nel 2016, Sala aveva raccontato che il linfoma che lo aveva colpito era stato lo stesso che aveva provocato la morte di suo padre. E che aveva scoperto di soffrirne a distanza di 6 mesi dal decesso del genitore.

Leggi anche: