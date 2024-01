Salta il passaggio di Moise Kean all’Atletico Madrid, troppe tre settimane prima di tornare a giocare

Non va in porto il prestito del giocatore, ancora alle prese con il recupero di un infortunio alla tibia

È saltato il trasferimento di Moise Kean dalla Juventus all’Atletico Madrid, dopo che i tempi di recupero del calciatore si sono rivelati più lunghi del previsto. Dopo le visite mediche in Spagna svolte dallo staff dei Colchoneros è emerso che l’infortunio alla tibia richiederebbe un recupero di almeno tre settimane. Il club spagnolo invece si aspettava che il giocatore fosse già pronto per scendere in campo. Ora c’è la concreta possibilità che Kean torni alla Continassa, ma fino alle 20 di giovedì 1 febbraio potrebbe ancora presentarsi l’opportunità di un trasferimento in un altro club.

Kean si era fermato a metà dicembre per un vecchio problema alla tibia, che gli aveva già creato dei fastidi. Era comunque rientrato nelle rotazioni di Allegri, riuscendo a giocate sei partite di fila tra fine ottobre e novembre. L’obiettivo del giocatore, d’accordo con la Juve, era di andare a giocare altrove in prestito fino alla fine della stagione, così da avere più possibilità di far parte della spedizione azzurra per l’Europeo. Ma le condizioni attuali del giocatore non hanno convinto l’Atletico, con cui ormai la trattativa sarebbe saltata.

