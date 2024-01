No! Queste foto non riguardano la stessa persona ritenuta «vittima di Ilaria Salis»

Circolano le foto attribuite a una delle vittime delle aggressioni avvenute lo scorso febbraio 2023 a Budapest, in Ungheria, per mano di alcuni antifa. Gli utenti che le condividono affermano con certezza che entrambe le immagini ritraggano László Dudog, indicandolo come vittima di Ilaria Salis. Possiamo confermare che le foto riguardano due persone diverse, entrambe vittime delle aggressioni antifa.

Per chi ha fretta

La foto con il volto tumefatto della vittima è stata condivisa da un amico di quest’ultima. Non risulta pubblicata anche la seconda foto nei post social che raccontano la sua vicenda.

La seconda foto, quella della testa con i punti di sutura, riguarda un ragazzo tedesco vittima di un’altra aggressione antifa.

Analisi

Entrambe le foto circolavano già via Twitter, condivise con il seguente testo in un tweet del 29 gennaio:

Queste sono le foto di una delle due vittime di Ilaria e dei suoi amici.. così perché vi sia ben chiaro il concetto quando fate i piangina perché viene portata in aula con manette che vengono utilizzate anche negli Usa, comunemente…

Cesare Sacchetti, personaggio noto per la diffusione di false notizie (ne parliamo qui, qui e qui), pubblica il 30 gennaio 2024 il seguente post sul suo canale Telegram con le stesse foto:

L’uomo che vediamo in foto è László Dudog, un noto musicista in Ungheria. È stato aggredito a colpi di spranga dalla feccia antifascista della quale faceva parte la falsa eroina dei media, Ilaria Salis. Caro Tajani, prima di dire che l’Ungheria avrebbe “ecceduto”, ha visto cosa hanno fatto la Salis e i suoi amici a quest’uomo? È vivo per miracolo.

Foto e testo (in alcuni casi con alcune modifiche) vengono utilizzati nei post pubblicati da diversi utenti via Facebook.

Le due foto usate contro la vittima

Le due foto hanno incuriosito diversi utenti, i quali sono andati alla ricerca degli account social per cercare informazioni sulla vittima dell’aggressione. Scovando diverse foto successiva al febbraio 2023, c’è chi sospetta che ci sia qualcosa di strano nella testa dell’uomo: la mancanza di cicatrici a seguito dei punti di sutura. Ecco un esempio:

Questo a sinistra è il fascista Laszlo Dudog, musicista rock, che Ilaria Salis avrebbe ferocemente picchiato, motivo per cui ieri è stata portata in tribunale in catene. La foto è dello scorso 29 Luglio, Dudog non ha più segni e ferite, le cicatrici sulla testa che aveva nelle foto di febbraio 2023 sono sparite. Anche nelle foto di maggio 2023 non ha ferite evidenti. Volevo tranquillizzare tutti: ora sta alla grande e suona ancora in una band che si chiama Mephisto (suonava anche per i Divine Hate). Il 15 gennaio hanno fatto un bel concerto. Ilaria Salis è in carcere preventivo da undici mesi e rischia 24 anni di carcere.

La seconda foto non è di László Dudog

Sono diverse le vittime delle aggressioni antifa avvenute nel febbraio 2023 a Budapest. Una di queste riguarda la persona citata nei post, ossia László Dudog, mentre sono note anche altre vittime di diversa età e nazionalità. La foto dell’uomo venne pubblicata la prima volta in un post Facebook del 12 febbraio 2023 da un suo amico:

Manca la seconda foto condivisa dagli utenti in questi giorni, quella della testa con i punti di sutura. Questo perché non si tratta della stessa persona. Nelle foto diffuse sui social di László, da quelle dei suoi amici al gruppo musicale Devine Hate di cui fa parte (o faceva), l’uomo risulta completamente pelato, mentre lo scatto con i punti di sutura mostra una persona con un po’ di capelli. In un articolo del sito ungherese Pestisracok.hu si parla dell’aggressione subita da László, mostrando la foto del suo volto, ma anche di quella subita da un’altra vittima: un tedesco aggredito insieme alla sua compagna.

La confusione potrebbe essere dovuta alle storie simili delle due aggressioni. In entrambi i casi i due uomini erano insieme alle loro compagne ed entrambi raccontano di aver ricevuto dei punti sulla testa.

Conclusioni

L’aggressione di László Dudog potrebbe essere una di quelle per la quale viene accusata Ilaria Salis. La foto del volto appartiene realmente a László Dudog, mentre l’altra riguarda le ferite subite da un ragazzo tedesco. Ecco perché i due scatti non riguardano affatto la stessa persona.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: