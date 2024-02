Biden ha dato del «fottuto malato di mente» a Trump (e non solo quello)

«Un fottuto malato di mente». Queste le parole del presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden nei confronti del predecessore e rivale Donald Trump, esternate con i suoi vecchi amici e più stretti collaboratori. A rivelare gli insulti è stato Politico, citando tre fonti che lo hanno personalmente sentito. Ha definito il tycoon «uno stronzo». «Durante i suoi comizi scherza sull’aggressore di Paul Pelosi e ci ride su. Che malato…», avrebbe dichiarato in privato, mentre pubblicamente cerca di evitare il confronto diretto con Trump e, soprattutto, l’uso di toni eccessivamente aggressivi.

La Casa Bianca finora non commenta le indiscrezioni di Politico mentre l’articolo viene usato come clava dal comitato di Trump. «È una vergogna che il corrotto Joe Biden manchi di rispetto alla presidenza sia pubblicamente che privatamente», ha dichiarato Chris Lacivita, consigliere senior della campagna del miliardario. «Ma d’altra parte non è una sorpresa che manchi di rispetto al 45esimo presidente nello stesso modo in cui manca di rispetto al popolo americano con le sue politiche fallimentari». Biden avrebbe perso la pazienza in un momento particolare. Secondo quanto riferisce Politico il numero uno della Casa Bianca ha perso le staffe quando Trump si è rifiutato di visitare un cimitero militare sotto la pioggia, deridendo i sacrifici dei soldati americani caduti. Biden ritiene che suo figlio Beau sia morto per un cancro al cervello sviluppatosi dopo essere stato in servizio in Iraq. La sua furia si è riversata in pubblico, anche lo scorso fine settimana in South Carolina. «Trump si è riferito a quegli eroi, e cito testualmente, come a dei babbei e a dei perdenti. L’ha detto davvero. Come si permette di dirlo? Come ha osato parlare di mio figlio e tutto il resto?», avrebbe detto Biden. «Io li chiamo patrioti ed eroi. L’unico perdente che vedo è Donald Trump».

