Fedez sfida Selvaggia Lucarelli, l’invito al faccia a faccia: «Non mi stai simpatica: ma vieni e non taglio niente»

Da Fedez è partito l’invito diretto a Selvaggia Lucarelli perché partecipi alla prossima puntata del suo podcast Muschio Selvaggio, dopo che il rapper ha ospitato Michele Mariotti, il 20enne di Parma che ha perso una gamba dopo l’attacco di uno squalo in Australia. Sulla vicenda del ragazzo si era scatenata una dura polemica con Lucarelli, dopo le sue accuse sulla scarsa trasparenza della raccolta fondi organizzata dagli amici del 20enne. «Selvaggia noi siamo qua – dice Fedez – Matteo è qua, come vedi è sano, lucido, ha delle cose da dirti. Se tu rivendichi e credo in quello che fai, questa secondo me è un’ottima piattaforma, non ci saranno tagli, se vuoi ti diamo tutte le garanzie del mondo. Noi siamo qua». Una mossa a sorpresa quella di Fedez, dopo che Lucarelli si è occupata a lungo dei casi che hanno travolto Chiara Ferragni, con durissime accuse sulle attività commerciali dell’imprenditrice accompagnate da presunte campagne benefiche, ben prima dell’inchiesta della procura di Milano partita dal caso dei pandoro Balocco. Fedez prende spunto da quel che è successo a Mariotti per lanciare quindi una sorta di sfida a una delle principali accusatrici di sua moglie: «Io credo che una persona che ha fatto della trasparenza, del fact checking, della verità il suo baluardo, secondo me, dovrebbe sedersi a un tavolo pubblicamente e dare delle spiegazioni se no viene un po’ meno tutto il lavoro che ha fatto».

L’attacco dello squalo

Durante la puntata di Muschio Selvaggio, Mariotti ripercorre la sua vicenda, a partire dal 9 dicembre, quando aveva saputo della morte del nonno. Quel giorno aveva deciso di andare in spiaggia «perché volevo fare qualcosa che facevamo sempre insieme». Il 20enne con il suo amico Tommaso va quindi in una spiaggia nel Nord dell’Australia, e dopo essersi fermato per sistemarsi una pinna «a un certo punto sento una fitta, proprio forte e ho detto un pesce pietra… mi giro e vedo questa ombra gigante».

«Non mi sta simpatica»

«Io non lo nego, a me non sta simpatica – dice Fedez su Lucarelli – ma voglio provare, vi giuro, ad analizzare questa cosa con più onesta intellettuale possibile». In studio quindi si parla delle accuse alla raccolta fondi, organizzata dagli amici del 20enne per aiutarlo: «Prendo in mano il telefono e prima cosa che vedo sono tanti tanti tanti, non so dire quanti ma più di migliaia migliaia migliaia e migliaia di messaggi che mi dicevano tu è giusto che stia morendo, tu dovevi morire nella bocca dello squalo…», dice Mariotti che insiste di non c’entrare nulla con la raccolta fondi. Quell’iniziativa era iniziata quando lui era ancora in rianimazione, dice Fedez che prova a ricostruire la vicenda: «È irritato con Selvaggia Lucarelli perché, pur avendo usato il suo nome, il suo cognome, la sua foto non lo ha mai interpellato e non ha nemmeno risposto ai suoi messaggi».

