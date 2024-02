Addio alla giornalista Carlotta Dessì: l’inviata di Mediaset è morta a 35 anni

Carlotta Dessì, giornalista di Mediaset, è morta a 35 anni. Durante la sua carriera ha lavorato per diversi programmi del gruppo, tra cui Pomeriggio 5 e Fuori dal Coro, la trasmissione condotta da Mario Giordano e per cui la cronista aveva recentemente firmato alcune inchieste. A dare notizia della sua scomparsa sono la direzione e la redazione di TgCom24, «che si stringono alla famiglia Dessì con profondo dolore». La giornalista di Mediaset aveva scoperto di essere malata lo scorso agosto. Nel giro di pochi mesi, poi, le sue condizioni di salute sono precipitate. L’ultima apparizione pubblica, proprio a Fuori dal Coro, l’aveva fatta appena dopo essere stata dimessa dall’ospedale.

«Bisogna lottare, non bisogna arrendersi. Una cosa è certa. Non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, 4 mesi fa, in una caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata», raccontava Dessì ai telespettatori di Rete 4. Originaria di Cagliari, Carlotta Dessì si definiva «sarda con orgoglio» ma da anni viveva a Milano. Nel 2020 ha vinto il Premio Giustolisi con una menzione speciale, insieme ad altri colleghi, per il lavoro sul campo svolto durante i primi mesi della pandemia da Covid-19. Nel suo ultimo post Instagram, pubblicato circa 3 settimane fa, dalle parole della giornalista trapelava il timore di non farcela: «Ah, la vita. Quanto la cerchi, quando tocchi per mano la sofferenza e la malattia. Sentendoti pure egoista».

Leggi anche: