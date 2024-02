Caso Travolta a Sanremo, Fiorello: «Ama ci stanno insultando tutti. Lo scippo è meno grave del ballo del qua qua» – Il video

«Amico mio Amadeus, ti posso dire? Se avessimo scippato due anziani fuori dalla porta ci avrebbero insultato di meno. Secondo me sì. Lo scippo è meno grave del ballo del qua qua». Prova a sdrammatizzare così Fiorello, in collegamento dall’Aristonello con il conduttore del Festival di Sanremo, tornando sule polemiche per l’ospitata di John Travolta della serata precedente. Anche il conduttore aveva deciso di aprire la terza serata proprio con una dichiarazione su quanto successo, dal logo delle scarpe dell’attore al suo cachet. «Hai sentito Eros?», gli dice il comico siciliano riferendosi alle parole del cantautore contro la guerra, «l’ha toccata piano. Gli dovevate dare più soldi. Anzi, più scarpe, non soldi. Comunque si parla solo di quello».

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA – Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GEOLIER – I p’ me, tu p’ te I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I NEGRAMARO – Ricominciamo tutto I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

