Sanremo 2024, Amadeus apre la terza serata dopo le polemiche: «Si è parlato troppo di John Travolta e poco di Allevi»

Si accendo i riflettori all’Ariston sulla terza serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Un inizio sobrio, con Amadeus che sale da solo sul palco per togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo le polemiche per l’ospitata di John Travolta nella serata precedente. Il cachet, il logo visibile sulle scarpe, la gag del ballo del qua qua. In conferenza stampa la Rai e la direzione artistica sono stati sommersi dalle domande sulla presenza dell’attore. E a loro ha voluto rispondere Amadeus: «Si è parlato oggi tanto, secondo me topo di John Travolta ma credo non si sia dato il giusto spazio alla straordinaria testimonianza del maestro Giovanni Allevi. Parliamo di questo, che è molto più importante. facciamo nostro il suo insegnamento: ci accettiamo per quello che siamo, in tutta la nostra leggerezza, che poi è la leggerezza della felicità. E con felicità, diamo il via alla terza serata del Festival».

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA – Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GEOLIER – I p’ me, tu p’ te I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I NEGRAMARO – Ricominciamo tutto I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

Leggi anche: