Eros Ramazzotti canta Terra promessa 40 anni dopo, poi il messaggio di pace: «Basta guerra, basta sangue» – Il video

Primo ospite della terza serata del Festival di Sanremo è Eros Ramazzotti che, portando sul palco la sua celebre «Terra Promessa», ha festeggiato i 40 anni di questo brano, con il quale vinse tra le Nuove Proposte. Poi, a seguire, ci ha tenuto a lanciare un messaggio: «Ci sono quasi 500 milioni di bambini che vivono in zone di conflitto, altri milioni che non vedranno mai la terra promessa: basta sangue, basta guerre. Pace!», ha detto perentorio Ramazzotti mentre il coro continuava a cantare in sottofondo. Poi, ironizza con Amadeus chiedendogli di non fargli fare il ballo del qua qua, come con John Travolta tieri ra l’imbarazzo generale. Infine, un altro messaggio ai genitori di tutta Italia: «Lasciate libero arbitrio ai vostri figli».

