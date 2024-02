Sanremo 2024, il ritorno dei Negramaro: «Siamo qui per condividere musica nuova» – L’intervista

Ricominciamo tutto, e quale posto migliore per i Negramaro se non lì dove tutto, perlomeno per il largo pubblico, è cominciato: il Festival di Sanremo. La loro partecipazione del 2005, eliminati praticamente al pronti via con la splendida Mentre tutto scorre ormai ha fatto storia. «Ma non abbiamo alcun senso di rivalsa», assicurano gli artisti a Open. Viene raccontata come una delle più clamorose sviste della storia della kermesse accanto a quelle che hanno riguardato personaggi del calibro di Vasco Rossi e Zucchero. In realtà, come la band non fatica ad ammettere, il salto da Sanremo a San Siro fu molto breve, l’Italia si innamorò di quella canzone e da lì, come sappiamo, è partita una storia incredibile. Sangiorgi per un periodo è stato di gran lunga l’autore più ricercato, come se possedesse il segreto per il successo, la soluzione per la bellezza, nel frattempo il successo, ma soprattutto l’affezione per il progetto Negramaro, grazie ad una serie di successi assoluti, soprattutto gli album Mentre tutto scorre, naturalmente, che contiene le primissime perle della loro luminosissima collana, La finestra e Casa 69. Dopo la prima serata del Festival, una volta che le canzoni sono state sdoganate sul mercato, Ricominciamo tutto risulta essere la canzone più trasmessa in radio, cosa che conferma come la sintonia nella band, la loro visione poetica, di matrice pop cantautorale, in 20 anni non si è mai appannata.

Leggi anche: