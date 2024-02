Sanremo 2024, la commozione di Alfa nel duetto con Roberto Vecchioni: standing ovation per «Sogna, ragazzo, sogna» – Il video

È Sogna ragazzo sogna il brano che Alfa, il 23enne attualmente in gara al Festival di Sanremo con Vai!, ha scelto di portare per la quarta serata dedicata ai duetti e alle cover. E lo fa con l’autore stesso della canzone, Roberto Vecchioni. Uscito nel 1999, il testo è un inno alla vita. Chi canta si rivolge idealmente a un giovane e lo sprona a a perseverare senza mai arrendersi di fronte alle difficoltà che potrebbe incontrare nel corso della vita. Un brano cantato all’unisono da due generazioni diverse sul palco dell’Artiston, diventato pura magia. Sul finale Alfa si è commosso e per il duo è partita la standing ovation del pubblico.

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

