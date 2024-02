Sanremo 2024, inizia la serata delle cover e dei duetti: «Si esibiranno 172 artisti». L’irruzione di Fiorello: «Stanno tutti qui, Spotify è chiuso»

Nella quarta serata della 74esima edizione si esibiranno tutti i 30 artisti in gara

Fiorello irrompe sul palco nella quarta serata del Festival di Sanremo, interrompendo Amadeus durante la presentazione della quarta serata della 74esima edizione. «Saliranno 172 artisti su questo palco per cantare e ballare le cover e i duetti di oggi», spiega il conduttore, «al termine della serata daremo la top five e il vincitore della serata». E il comico siciliano, nascosto sotto un piumino, aggiunge: «Stanno tutti qui all’Ariston oggi, Spotify ha chiuso». Pochi minuti, solo il tempo di aprire la serata e annunciare tutte le esibizioni in gara: la serata ha inizio.

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA – Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GEOLIER – I p’ me, tu p’ te I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I NEGRAMARO – Ricominciamo tutto I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

Leggi anche: