Sanremo 2024, Donatella Rettore torna all’Ariston con la sua «Lamette»: il duetto con i La Sad – Il video

Classe 1955, Donatella Rettore è salita sul palco del Festival di Sanremo per duettare con il gruppo punk La Sad. Hanno cantato sulle note della famosissima Lamette, grande successo di Rettore uscito nel 1982. L’artista che da sempre si contraddistingue per il suo stile dissacrante e ironico – non a caso è stata scelta dai La Sad – fa il suo ritorno sul palco dell’Ariston a distanza di due anni. Nel 2022, la cantante ha partecipato alla kermesse canora con Chimica assieme a Ditonellapiaga. I La Sad, invece, sono attualmente in gara con Autodistruttivo.

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA – Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GEOLIER – I p’ me, tu p’ te I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I NEGRAMARO – Ricominciamo tutto I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

