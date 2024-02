Fabrizio Corona: l’unico modo che Ilary Blasi ha per vincere la causa matrimoniale è «chiamare me al processo» – Il video

Fabrizio Corona si trova a Roma. In compagnia del giornalista Moreno Pisto sui social annuncia che sta per intervistare Morgan, commenta senza entusiasmo il Festival di Sanremo e poi si parla dello scontro processuale tra Ilary Blasi accusa Francesco Totti. La conduttrice sostiene che l’ex capitano della Roma ha speso 3 milioni di euro al Casinò e di ritardare i pagamenti del mantenimento. Il calciatore controbatte dicendo che lei è più ricca di lui, avendo guadagnato 700 mila euro dal documentario Netflix “Unica”.

A quel punto Corona interviene smentendo la cifra alta ricevuta da Blasi per la piattaforma streaming e aggiunge, sibillino: «L’unico modo che Ilary Blasi ha per vincere la causa matrimoniale è chiamare me al processo». Il riferimento è ovviamente ai presunti tradimenti di Totti, denunciati da Corona, nei confronti della showgirl. Tradimenti che sono stati anche al centro di una infuocata discussione tra la conduttrice tv e l’ex re dei paparazzi quando fu ospite al Grande Fratello vip. Allora Corona citò il caso di Flavia Vento (smentito poi dalla diretta interessata). Parole che fecero degenerare la situazione. «Io quelli come te Fabrizio – chiosò all’epoca Ilary – li sgamo subito. Non vieni a casa mia a fare lo show tuo. Perché quando lo show inizia e finisce lo decido io. Chiudete il collegamento, buona vita Fabrizio!». Quel caso però sarebbe ben chiuso. Fabrizio Corona ha altro tra le mani? Chissà.

