Sparatoria alla parata del Super Bowl a Kansas City, arrestate due persone armate – Il video

Due persone armate sono state arrestate dalla polizia dopo una sparatoria a Kansas City, in Missouri, mentre si svolgeva la parata per la vittoria dei Chiefs al Super Bowl. La polizia riferisce che diverse persone sono state colpite. Secondo il capo dei vigili del fuoco, Michael Hopkins, il bilancio provvisorio è di un morto e nove feriti. Gli spari sono avvenuti vicino alla Union Station proprio mentre circa un milione di persone affollavano le strade di Kansas City per unirsi ai festeggiamenti.

Leggi anche: