Calo di visitatori su Pornhub durante Sanremo, il finto comunicato Rai: «Colpa di Fiorello, ci scusiamo con la piattaforma amica»

Il Festival di Sanremo come sempre ha monopolizzato per una settimana l’attenzione degli italiani e delle italiane. Addirittura la finale su Rai1 è stata seguita da circa il 74% degli spettatori, oltre 14 milioni di persone. E parte di questo pubblico ha preferito ritagliarsi un momento per guardare il Festival preferendolo a questioni più intime. Così la navigazione sui siti pornografici è calata nei giorni della kermesse, ma meno degli scorsi anni. Una delle piattaforme più note, PornHub, ha diffuso i dati – visionati da Fanpage.it – e il calo più evidente è stato in occasione dell’entrata in scena di Fiorello, alle 22 della prima serata, con lo sketch su Amadeus e il «Pensati libero, è l’ultimo»: meno 12 per cento in media in Italia, meno 15 in Liguria. È lo stesso comico siciliano a parlarne a Viva Rai2!: «Ma ti rendi conto, guardavano me e non PornHub! Il problema è che adesso loro sono contro di me. Sono uscito di casa stamattina e c’era un piccolo nucleo di PornHub in protesta». La flessione. non è passata inosservata neanche ai vertici Rai, ironizza lo showman, leggendo un finto comunicato: «I vertici Rai prendono le distanze da Fiorello, responsabile di aver generato un calo di utenti su PornHub. La Rai si scusa con la piattaforma amica e ha già chiesto ai propri truccatori di adoperarsi affinché venga ridimensionato il naturale sex appeal del conduttore di Viva Rai2!».

